На Украине в нескольких городах прогремели мощные взрывы

В Киеве, Кривом Роге и Днепропетровске прогремели мощные взрывы

В крупных городах Украины прогремели мощные взрывы, по всей стране отключают свет. Об этом сообщило издание «Общественное».

Мощные взрывы произошли в Харькове, Кривом Роге и Днепропетровске. Также сообщается о взрывах в Ивано-Франковской области. Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что в регионе работают силы противовоздушной обороны.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко назвал целью массированного удара Вооруженных сил России объекты энергетики. По его словам, оператор системы электропередачи принимает меры по ограничению потребления для снижения негативных последствий.