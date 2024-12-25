Названы имена востребованных среди олигархов звезд

Продюсер Дворцов назвал артистов, чьи выступления чаще всего заказывают олигархи

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов раскрыл имена артистов, чьи выступления чаще всего заказывают олигархи. Его слова приводит портал «Страсти».

По словам медиаменеджера, наибольшей популярностью пользуются такие артисты, как Григорий Лепс, Дима Билан и Николай Басков. «Это для них те самые артисты, которые, так сказать, западают в душу своими песнями. Стоимость таких певцов от 3-5 миллионов и выше за концерт», — отметил он.

Из певиц обеспеченные заказчики чаще всего приглашают выступить Ани Лорак, Анну Плетневу и Мари Краймбрери. «Ну, девочки немного меньше [получают], чем Билан и Лепс», — добавил Дворцов.

Ранее была раскрыта стоимость выступления группы «Моральный кодекс» на частном мероприятии.