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13:29, 25 декабря 2024Культура

Названы имена востребованных среди олигархов звезд

Продюсер Дворцов назвал артистов, чьи выступления чаще всего заказывают олигархи
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Дима Билан

Дима Билан. Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов раскрыл имена артистов, чьи выступления чаще всего заказывают олигархи. Его слова приводит портал «Страсти».

По словам медиаменеджера, наибольшей популярностью пользуются такие артисты, как Григорий Лепс, Дима Билан и Николай Басков. «Это для них те самые артисты, которые, так сказать, западают в душу своими песнями. Стоимость таких певцов от 3-5 миллионов и выше за концерт», — отметил он.

Из певиц обеспеченные заказчики чаще всего приглашают выступить Ани Лорак, Анну Плетневу и Мари Краймбрери. «Ну, девочки немного меньше [получают], чем Билан и Лепс», — добавил Дворцов.

Ранее была раскрыта стоимость выступления группы «Моральный кодекс» на частном мероприятии.

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