Раскрыт гонорар группы «Моральный кодекс»

Shot: группа «Моральный кодекс» готова выступить за 2 миллиона рублей

Стоимость выступления группы «Моральный кодекс» на частном мероприятии составляет два миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, лидер коллектива Сергей Мазаев и его команда «активно берутся за корпоративы» в период новогодних праздников. В ходе выступления музыканты готовы исполнить такие хиты, как «До свидания, мама» и «Первый снег».

Если мероприятие проводится в Москве, участники группы готовы добраться до места его проведения самостоятельно, если за МКАД — запрашивают у организаторов микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter.

Отмечается, что музыканты также готовы дать концерт в другом городе или стране, для этого они просят предоставить им «большой туристический автобус с видеосистемой и подушками». «Если лететь самолетом, то в аэропорту для Мазаева и его директора выделяют отдельный VIP-зал», — говорится в сообщении.

В гримерке участники группы хотят видеть легкие закуски и алкоголь. После концерта Мазаев и его команда просят предоставить мясные и рыбные блюда с гарнирами.

Ранее сообщалось, что солист группы «Моральный кодекс» вызвал интерес судебных приставов и налоговой.