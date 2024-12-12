Солист группы «Моральный кодекс» вызвал интерес судебных приставов и налоговой

Shot: приставы объявили в розыск лидера группы «Моральный кодекс» Сергея Мазаева

Лидером группы «Моральный кодекс» Сергеем Мазаевым заинтересовались судебные приставы и Федеральная налоговая служба (ФНС). Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, приставы возбудили исполнительное производство, а налоговая выставила артисту крупный счет. Отмечается, что все началось из-за штрафа размером четыре тысячи рублей, который музыкант должен был заплатить за несвоевременно предоставленные в ФНС данные от продюсерского центра «Мазай коммуникейшенс».

«А пока Мазаев не мог решить вопрос с микродолгом, налоговая выставила новый счет — на этот раз на 95 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Ранее розыск певца Филиппа Киркорова судебными приставами объяснили.