Розыск Киркорова судебными приставами объяснили

Информация о том, что певец Филипп Киркоров был объявлен в розыск, появилась из-за технической ошибки на сайте судебных приставов. Об этом заявили представители команды артиста в разговоре с KP.RU.
«У нас все оплачено. Это какое-то недоразумение», — заявила пресс-секретарь исполнителя Екатерина Успенская.
Ранее стало известно, что певец оплатил все штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД).
До этого Telegram-канал Shot сообщил, что Киркорова объявили в розыск судебные приставы из-за более чем 30 неоплаченных штрафов за нарушение ПДД.