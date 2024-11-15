Розыск Киркорова судебными приставами объяснили

Команда Киркорова: розыск артиста судебными приставами является ошибкой

Информация о том, что певец Филипп Киркоров был объявлен в розыск, появилась из-за технической ошибки на сайте судебных приставов. Об этом заявили представители команды артиста в разговоре с KP.RU.

«У нас все оплачено. Это какое-то недоразумение», — заявила пресс-секретарь исполнителя Екатерина Успенская.

Ранее стало известно, что певец оплатил все штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД).

До этого Telegram-канал Shot сообщил, что Киркорова объявили в розыск судебные приставы из-за более чем 30 неоплаченных штрафов за нарушение ПДД.