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12:38, 15 ноября 2024Культура

Розыск Киркорова судебными приставами объяснили

Команда Киркорова: розыск артиста судебными приставами является ошибкой
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Информация о том, что певец Филипп Киркоров был объявлен в розыск, появилась из-за технической ошибки на сайте судебных приставов. Об этом заявили представители команды артиста в разговоре с KP.RU.

«У нас все оплачено. Это какое-то недоразумение», — заявила пресс-секретарь исполнителя Екатерина Успенская.

Ранее стало известно, что певец оплатил все штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД).

До этого Telegram-канал Shot сообщил, что Киркорова объявили в розыск судебные приставы из-за более чем 30 неоплаченных штрафов за нарушение ПДД.

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