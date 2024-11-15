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11:42, 15 ноября 2024Культура

Разыскиваемый приставами Киркоров оплатил все штрафы за нарушение ПДД

Shot: певец Филипп Киркоров оплатил все штрафы за нарушение ПДД
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певец Филипп Киркоров, которого объявили в розыск судебные приставы, оплатил все штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, за сегодняшнее утро артист погасил 31 штраф на общую сумму 24 тысячи рублей.

Отмечается, что исполнительное производство было открыто из-за просроченного штрафа от 11 декабря 2023 года — тогда автомобиль исполнителя остановился в неположенном месте.

Ранее сообщалось, что Киркорова объявили в розыск судебные приставы из-за более чем 30 неоплаченных штрафов за нарушение ПДД.

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