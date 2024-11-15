Киркорова объявили в розыск приставы из-за неоплаченных штрафов

Shot: судебные приставы разыскивают Киркорова из-за штрафов за нарушение ПДД

Певца Филиппа Киркорова объявили в розыск судебные приставы из-за более чем 30 неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Shot.

По данным источника, с декабря прошлого года на автомобиле артиста марки Rolls-Royce 31 раз были нарушены ПДД. Общая сумма задолженности составила 24 тысячи рублей.

Среди нарушений были зафиксированы превышение скорости, нарушение требований разметки и стоянка в неположенном месте, пишет канал. «В ответ приставы открыли исполнительное производство», — говорится в сообщении. На машину певца наложили запрет на регистрационные действия.

Ранее сообщалось, что у российского актера Александра Петрова обнаружили 299 штрафов за нарушение ПДД.