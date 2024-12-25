Новак оценил темпы роста мирового спроса на нефть

Новак: спрос на нефть в мире вырастет на 1-1,5 млн баррелей в сутки в 2025 году

В следующем году темпы роста мирового спроса на нефть составят от 1 до 1,5 миллиона баррелей в сутки. Такой прогноз дал вице-премьер России Александр Новак, его слова приводит ТАСС.

Что касается темпов роста мирового спроса на нефть в 2024 году, то, по оценке чиновника, они составят 1,2 миллиона баррелей в сутки. В результате ежедневные объемы глобального потребления этого вида сырья увеличатся до 104,4 миллиона баррелей.

Новак отметил, что в настоящее время ситуация на мировом энергетическом рынке является нормальной вопреки эскалации на Ближнем Востоке. В целом же углеводороды, согласно его ожиданиям, будут играть ключевую роль в вопросе роста глобального энергопотребления в ближайшие 20 лет.

Ранее Новак утверждал, что пиковый спрос на нефть в мире наступит не раньше 2050 года. В ближайшие несколько десятилетий, как уточнял он, среднесуточные объемы глобального потребления сырья будут ежегодно расти на 1-2 процента и к 2050-му достигнут отметки примерно в 120 миллионов баррелей.