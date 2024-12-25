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19:23, 25 декабря 2024Ценности

Новые фото 73-летнего Курта Рассела и его 79-летней возлюбленной вызвали споры в сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: TheImageDirect.com / Legion-Media

Новые фото 73-летнего американского актера Курта Рассела и его 79-летней возлюбленной и коллеги Голди Хоун вызвали споры в сети. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

Знаменитостей, которые состоят в отношениях более 40 лет, сняли во время прогулки по городу Аспену, США. Предположительно, они делали покупки к Рождеству. При этом Хоун предстала на кадрах в черном наряде, который включал в себя облегающий топ, легинсы и короткую куртку. Также она надела поясную сумку и ботинки со шнуровкой и распустила волосы.

В свою очередь, Рассел позировал в коричневом полупальто с меховым воротом и абстрактным цветным принтом. Кроме того, он примерил широкополую белую шляпу, синие джинсы, серые кроссовки и очки с коричневыми линзами.

Читатели издания высказались о снимках в комментариях. «Они кажутся измученными», «Ужасно», «Курт все еще красивый мужчина, но выглядит довольно глупо в этом пальто», «Голди похожа на старую высушенную луковицу», «Она испортила себе лицо», «По крайней мере, они кажутся более аккуратными, а не просто неряшливыми и плохо одетыми, как обычно», «Курт выглядит очень круто», «Оба выглядят хорошо», «Голди выглядит лучше», — обсудили юзеры.

Ранее в декабре внешность американского актера, режиссера и сценариста Аль Пачино на новых фото оценили в сети фразой «грязный и бездомный».

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