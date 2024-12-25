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04:09, 25 декабря 2024Мир

Политолог оценил шансы Маска стать президентом США

Политолог Расмуссен: Илон Маск при желании может стать следующим президентом США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск может стать следующим президентом США. Его шансы в разговоре с телеканалом РЕН ТВ оценил американский политолог, подполковник в отставке Эрл Расмуссен.

Он отметил, что при желании бизнесмен смог бы возглавить Соединенные Штаты. Однако для этого ему необходимо принимать участие в политической жизни и получить рекомендации партии или же стать самовыдвиженцем и получить поддержку большинства избирателей, добавил Расмуссен.

Эксперт также указал на личные качества Маска. В частности, он назвал предпринимателя «приставучим и хитрым» обладателем «сильной аудитории».

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Илон Маск не сможет заменить его на посту главы государства, поскольку предприниматель родился в столице Южно-Африканской Республики (ЮАР) Претории. Американская конституция не позволяет баллотироваться на пост президента гражданам, родившимся за пределами Штатов.

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