Политолог оценил шансы Маска стать президентом США

Политолог Расмуссен: Илон Маск при желании может стать следующим президентом США

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск может стать следующим президентом США. Его шансы в разговоре с телеканалом РЕН ТВ оценил американский политолог, подполковник в отставке Эрл Расмуссен.

Он отметил, что при желании бизнесмен смог бы возглавить Соединенные Штаты. Однако для этого ему необходимо принимать участие в политической жизни и получить рекомендации партии или же стать самовыдвиженцем и получить поддержку большинства избирателей, добавил Расмуссен.

Эксперт также указал на личные качества Маска. В частности, он назвал предпринимателя «приставучим и хитрым» обладателем «сильной аудитории».

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Илон Маск не сможет заменить его на посту главы государства, поскольку предприниматель родился в столице Южно-Африканской Республики (ЮАР) Претории. Американская конституция не позволяет баллотироваться на пост президента гражданам, родившимся за пределами Штатов.