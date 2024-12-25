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00:55, 25 декабря 2024Мир

Политолог заявил о вероятном желании Маска улучшить отношения с Россией

Политолог Расмуссен: Маск будет только рад улучшить отношения с Россией
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mike Segar / Reuters

Американский предприниматель Илон Маск может быть открыт к попытке прекратить вооруженный конфликт на Украине и улучшить отношения с Россией. Он этом заявил в разговоре с «Известиями» политолог, подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен.

По его мнению, бизнесмен понимает, что «он очень сильный в научно-технической и исследовательской сфере». В связи с этим Расмуссен допустил, что Маск «будет только рад», если отношения с Россией наладятся.

Кроме того, Расмуссен напомнил, что миллиардер перестал помогать Украине. «Он пытается помогать, прокладывает правильный путь избранному президенту Дональду Трампу», — добавил собеседник издания.

В октябре SpaceX объявила, что прекращает финансировать обслуживание Starlink на Украине. Владелец компании Илон Маск предложил Пентагону взять оплату спутникового интернета на себя, но затем передумал и завил, что продолжит финансирование.

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