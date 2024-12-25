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12:27, 25 декабря 2024Путешествия

После крушения пассажирского самолета в Казахстане возбудили уголовное дело

Tengrinews: после крушения пассажирского самолета в Казахстане возбудили дело
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Иса Таженбаев / ТАСС

Уголовное дело возбуждено по факту крушения пассажирского самолета AZAL (Azerbaijan Airlines) в Казахстане. Об этом сообщает Tengrinews со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.

Уточняется, что ведется досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, в результате чего не выжили люди.

Крушение потерпел лайнер Embraer 190 AHY8243 Az Airlines. Он подал сигнал ЧС из-за столкновения с птицей и нарушения рулевого управления с посадкой. Самолет летел из Баку в Грозный, но из-за тумана был перенаправлен в Махачкалу. По разным данным, выжить удалось 27-28 пассажирам.

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