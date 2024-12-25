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19:33, 25 декабря 2024Культура

Правозащитница рассказала о флирте Седоковой с мужчинами на матчах Тиммы

Правозащитница Грачева: Седокова засматривалась на других мужчин на матчах Тиммы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Анатолий Медведь / РИА Новости

Певица Анна Седокова, будучи еще в браке с баскетболистом Янисом Тиммой, засматривалась на других мужчин. Такое мнение выразила правозащитница Светлана Грачева в беседе с порталом «Страсти».

По сведения портала, Грачева лично знала Тимму и посещала матчи с его участием. Они познакомились в 2019 году, когда Светлана встречалась с Андреем Астаховым, профессиональным баскетболистом.

«Я видела искреннюю любовь к Анне, а вот о Седоковой у меня сложились очень негативные воспоминания. Знаете, я никогда не забуду, как мы пришли с Андреем на игру, и Яниса не было. Как выяснилось позже, он был травмирован и отсутствовал, но была Анна. Я помню, как у нее бегали глазки на других мужчин, как она допускала флирт, хоть и была в отношениях с Янисом», — вспомнила Грачева.

Она также заявила, что не сомневается в том, что Седокова в браке якобы могла изменять. «Повторюсь, что я сама лично видела, как она засматривается на мужчин, а на игры с БК "Химки" ходили очень влиятельные мужчины. Это та женщина, которая в отношениях или в браке будет все равно находиться в поиске. Лично мое субъективное мнение со стороны», — добавила Грачева.

Как считает правозащитница, даже если Янис действительно шантажировал Седокову, то от бессилия, ведь сильно любил ее, но вернуть не мог.

Ранее сообщалось, что в старом клипе Анны Седоковой нашли пророческий и пугающий кадр. Поклонники артистки обратили внимание на видео к песне «Шантарам», в котором артистка танцует над телом мужчины, обернутым в полиэтилен.

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