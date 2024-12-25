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13:59, 25 декабря 2024Бывший СССР

Президент Азербайджана провел совещание из-за авиакатастрофы в Актау

Президент Алиев провел совещание из-за падения азербайджанского самолета в Актау
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Ильхам Алиев

Ильхам Алиев. Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел совещание в связи с падением самолета в Актау. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«Сразу после приземления самолета в Международном аэропорту Гейдар Алиев президент Ильхам Алиев провел совещание по поводу инцидента», — говорится в сообщении.

Самолет авиакомпании Az Airlines потерпел крушение в Казахстане 25 декабря. Во время полета из Баку в Грозный он подал экстренный сигнал, после чего упал недалеко от города Актау.

Ранее стало известно, что президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев обсудили произошедшую авиакатастрофу. Азербайджанский лидер заявил, что не сможет принять участие в неофициальной встрече глав государств-членов СНГ на высшем уровне в Санкт-Петербурге из-за произошедшего.

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