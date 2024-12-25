Республиканцы попытались уговорить Трампа принять одно решение

The Hill: республиканцы попытались уговорить Трампа уволить спикера Джонсона

Группа конгрессменов от Республиканской партии США попыталась уговорить избранного американского лидера Дональда Трампа уволить Майка Джонсона с должности спикера Палаты представителей. Об этом сообщает газета The Hill со ссылкой на источники.

«Некоторые республиканцы связывались с Трампом за несколько недель до объявления о возможной приостановке работы правительства, высказывая недовольство и сомнения относительно того, как Джонсон решает различные вопросы и как он представляет Республиканскую партию в нижней палате Конгресса США», — передает издание.

По словам источников газеты, сам Трамп «воспринял это нормально», так как он в данный момент сосредоточен на подготовке к своей новой администрации.

21 декабря Палата представителей Конгресса США за несколько часов до шатдауна одобрила законопроект о временном продлении финансирования федерального правительства.