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07:27, 25 декабря 2024Культура

Режиссера лишили премии после обвинений в домогательствах

Режиссера Бальдони лишили премии за защиту прав женщин после обвинений Лайвли
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Режиссера и актера Джастина Бальдони лишили полученной в декабре премии за защиту прав женщин после того, как американская актриса и фотомодель Блейк Лайвли обвинила его в сексуальных домогательствах. Об этом пишет The Guardian.

Незадолго до обвинений Лайвли международная некоммерческая организация Vital Voices Global Partnership присудила Бальдони премию «Голоса солидарности». После жалоб со стороны актрисы организация изменила свое решение, заявив, что поведение режиссера «противоречит духу премии».

Блейк Лайвли подала в суд на Бальдони, обвинив его в харассменте. В ее жалобе утверждается, что он и генеральный директор его продюсерской компании Wayfarer Джейми Хит вели себя «неподобающим образом» с ней и другими актерами во время съемок фильма «Все закончится на нас».

Ранее трое мужчин обвинили рэп-исполнителя Шона Комбса, более известного под псевдонимом P. Diddy, в изнасиловании.

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