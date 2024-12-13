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02:53, 13 декабря 2024Культура

Трое мужчин обвинили рэпера P. Diddy в изнасиловании

NBC News: трое мужчин обвинили рэпера P. Diddy в изнасиловании
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Трое мужчин обвинили рэп-исполнителя Шона Комбса, более известного под псевдонимом P. Diddy, в изнасиловании. Об этом сообщает NBC News.

По информации телеканала, инциденты случились в период с 2019 по 2022 годы. Все истцы утверждают, что рэпер подмешал какие-то препараты в напитки, после чего воспользовался их беспомощным состоянием и подверг сексуальному насилию.

Один из жертв рэпера рассказал, что очнулся в момент полового акта, и тогда P. Diddy попросил его не дергаться и немного потерпеть.

Музыканта арестовали 16 сентября. Его обвиняют в массе преступлений, в их числе рэкет, торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации, сексуальные домогательства и изнасилования, а также шантаж, поджоги и взяточничество.

Ранее стало известно, что процесс над музыкантом назначен на 5 мая 2025 года в Нью-Йорке. В сентябре сообщалось, что Комбс объявил голодовку, так как боится быть отравленным в тюрьме.

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