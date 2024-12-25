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17:14, 25 декабря 2024Экономика

Россия почти утроила поставки в Китай одного вида продукции

В Китае заявили о росте в январе-ноябре импорта пшеницы из России в 2,9 раза
Дмитрий Воронин

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Китай за 11 месяцев уходящего года импортировал в 2,9 раза больше пшеницы из РФ, чем за тот же период годом ранее. О почти утроившемся объеме поставок со ссылкой на таможенников КНР сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что стоимость приобретенного китайской стороной этого вида российской продукции выросла в 2024 году до 86,5 миллиона долларов с 29,9 миллиона в январе-ноябре 2023-го.

Также увеличились (в 1,9 раза, до 167,8 миллиона долларов) и поставки в Китай отечественного ячменя, а вот экспорт кукурузы в указанном направлении резко (в 2,9 раза, до 26,8 миллиона) снизился.

Как напоминает агентство, сейчас РФ имеет возможность поставлять своему крупнейшему торговому партнеру только яровую пшеницу и ячмень, но эксперты полагают, что наибольшим потенциалом обладают озимые пшеница и ячмень, по поводу разрешения на отправку в КНР которых ведется обсуждение.

В целом товарооборот между Россией и Китаем увеличился в указанный период на 2,1 процента, достигнув 222,77 миллиарда долларов. Его рост значительно уступает показателям 2022 и 2023 годов, когда он составлял 29,3 и 26,3 процента соответственно. Ключевой проблемой в торговле двух стран стали трудности при трансграничных расчетах из-за усилившегося давления американцев, грозящих представителям дружественных РФ стран вторичными санкциями.

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