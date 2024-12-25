Россиян предупредили об ухудшающей похмелье в праздники привычке

Диетолог Устинова: одной из причин сильного похмелья является переедание

Некоторые особенности новогоднего застолья могут усугубить состояние похмелья, предупредила врач-диетолог Елена Устинова. Об ухудшающей похмелье привычке она рассказала россиянам в беседе с «Газетой.Ru».

Одной из причин сильного похмелья диетолог назвала переедание, характерное для праздников. «Потребление большого количества жиров, углеводов и соли также дает дополнительную нагрузку на печень, что усугубляет интоксикацию», — объяснила она.

Устинова добавила, что симптомы похмелья ухудшает низкое качество алкоголя, однако подчеркнула, что и качественное спиртное не стоит пить в больших количествах. Врач также порекомендовала учитывать индивидуальную непереносимость определенных видов алкоголя — в красном вине и коньяке есть вещества, которые могут ухудшать самочувствие и усугублять симптомы похмелья у некоторых людей.

Чтобы облегчить состояние после употребления алкоголя, Устинова также порекомендовала во время застолья пить как можно больше воды и принимать препараты, содержащие янтарную кислоту.

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