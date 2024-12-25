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10:32, 25 декабря 2024Забота о себе

Россиянам раскрыли способы не набрать вес в новогодние праздники

Врач Ладыгина: сокращение количества майонеза поможет не набрать вес в праздники
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: fornStudio / Shutterstock / Fotodom  

Чтобы не набрать вес в праздники и сохранить здоровье, надо ограничить потребление калорийных блюд, заявила врач-терапевт, специалист XFIT Екатерина Ладыгина. Этот и другие способы избежать ухудшения самочувствия после продолжительных новогодних застолий она раскрыла россиянам в разговоре с «Лентой.ру».

Главной опасностью для фигуры и здоровья поджелудочной железы в новогодние каникулы врач назвала большое количество майонезных салатов с покупным соусом. По ее словам, заменить его можно на майонез домашнего приготовления, натуральный йогурт или сметану.

Также Ладыгина порекомендовала заменить некоторые ингредиенты популярных праздничных блюд на менее жирные альтернативы, чтобы уменьшить их калорийность.

Замените колбасные изделия в салатах на отварную курицу или мясо, а запеченную утку — на курицу. Это не просто полезнее для здоровья, но и выгоднее финансово

Екатерина Ладыгинаврач-терапевт

Еще одна рекомендация врача — не переедать. Чтобы избежать этого, не нужно садиться за стол уставшим или голодным. Она призвала распределить время и силы перед Новым годом таким образом, чтобы в день застолья не решать рабочие вопросы и не заниматься домашними делами с утра и до самого вечера.

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«Делегируйте часть задач, от каких-то вообще откажитесь или перенесите их на потом. Не растрачивайте энергию. Оказавшись за праздничным столом уставшим, вы не просто съедите больше, но и испытаете тягу к жирному, сладкому, соленому. Чувствовать меру будет сложно», — объяснила Ладыгина.

Наконец, терапевт призвала не проводить все праздники за столом. Вместо этого стоит почаще выходить на улицу или танцевать. Если в расписании каникул будут другие занятия, это отвлечет от застолья и даст больше приятных эмоций, заявила врач.

Ранее гастроэнтеролог Валерия Ломова назвала опасные сочетания новогодних блюд и напитков. В частности, она посоветовала не сочетать фрукты с алкоголем.

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