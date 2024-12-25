Россиянам дали совет по хранению сбережений в 2025 году

Экономист Беляев рекомендовал хранить деньги на банковских вкладах

Самым выгодным способом хранения сбережений в 2025 году будет открытие банковских вкладов под высокие проценты, такой совет россиянам в разговоре с «Лентой.ру» дал экономист Михаил Беляев. Он также предложил рассмотреть золото и иностранные валюты в качестве инструмента для долгосрочных накоплений.

«Продолжаю настаивать, что для простых людей и не очень больших денег нет ничего более выгодного и надежного, чем банковские вклады. Пока есть высокая ставка, будут и очень высокие проценты — а в Центральном Банке дали понять, что высокая ставка сохранится еще долго, по крайней мере, полгода. Из-за этого ставка почти во всех банках находится около 20 процентов, а ничего более выгодного неопытный инвестор найти не сможет», — объяснил Беляев.

Инвестиции в золото, по словам экономиста, могут иметь смысл, если речь идет о больших суммах и сроках. Он объяснил, что золото имеет тенденцию к постоянному подорожанию, однако на этом пути есть свои пики и спады, что делает краткосрочные инвестиции бессмысленными.

«То же и о иностранной валюте. Рубль имеет тенденцию к ползучему снижению в отношении доллара. Но его краткосрочный курс сильно зависит от произвольных действий Центрального Банка, — сказал Беляев. — Также можно "зацепить" криптовалюту. Там мы тоже видим скачки, она непредсказуема. Но и краха, судя по всему, уже не будет. Цена криптовалюты держится на жадности и иллюзиях, а они бесконечны».

Самым неразумным вариантом обращения со сбережениями экономист считает стремление закупить какие-то товары впрок до того, как они подорожают. Он подчеркнул, что это имеет смысл только в случае, если покупка и так планировалась, но откладывалась.

Ранее стало известно, что более чем у трети россиян сбережения отсутствуют. А у тех, кто старается копить, за шесть лет доля наличных «под подушкой» упала до минимальных значений.