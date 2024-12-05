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12:37, 5 декабря 2024Экономика

Названа доля не имеющих сбережений россиян

KP.RU: у 39 процентов россиян совсем нет сбережений
Вячеслав Агапов

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Более чем у трети россиян совсем нет сбережений. Долю не имеющих подушки безопасности граждан назвали по итогам опроса сайта KP.RU.

Выяснилось, что у 39 процентов граждан нет накоплений: кто-то получает слишком мало, чтобы откладывать, а другие стараются все заработанное тратить сразу.

У тех, кто предпочитает копить, за шесть лет доля наличных «под подушкой» снизилась до минимума — сейчас сбережения в банках держат 55 процентов участников опроса. Они объясняют такое решение надежностью и защитой от возможных воров и мошенников, а также возможностью преумножить накопления за счет процентной ставки.

Еще пять процентов опрошенных не доверяют банковской системе — банк может обанкротиться или еще по каким-то причинам не вернуть вложенные деньги. Поэтому граждане предпочитают хранить накопления в укромных местах: дома, за городом или в каких-либо тайниках. Лишь один процент респондентов инвестирует заработанное в бизнес или недвижимость, покупает акции, облигации или драгоценные металлы.

Опрос, в котором приняли участие 10,1 тысячи человек, проводился среди подписчиков издания в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в мессенджерах Telegram и Viber.

Россияне хранят в банках почти 54 триллиона рублей. При снижении ставок по вкладам часть из этих средств пойдет на покупку жилья, но цены на него резко не вырастут, поскольку большинство россиян держат на депозитах небольшие суммы. Как отмечают эксперты, при более низких ставках граждане направят на покупку недвижимости примерно 400 миллиардов рублей. При этом в условиях отсутствия безадресных льготных ипотечных программ стимулов массово направлять деньги со вкладов на покупку жилья у россиян не будет.

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