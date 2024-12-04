Влияние накоплений россиян на рынок жилья оценили

IRN.RU: деньги с депозитов при снижении ставок не повлияют на цены на жилье

Россияне хранят в банках почти 54 триллиона рублей. При снижении ставок по вкладам часть из этих средств пойдет на покупку жилья, но цены на него резко не вырастут, поскольку большинство россиян держат на депозитах небольшие суммы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов.

При более низких ставках россияне, как оценивается, направят на покупку недвижимости примерно 400 миллиардов рублей. По словам руководителя аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олега Репченко, снижение ключевой ставки вряд ли будет резким. По прогнозу Центробанка (ЦБ), в следующем году она будет на уровне 17-20 процентов, в 2026-м — 12-13 процентов и только в 2027-м опустится до 7,5-8,5 процента. Таким образом, рынок ипотеки оживет не раньше 2027 года.

При этом, как считает руководитель департамента аналитики и консалтинга компании «НДВ Супермаркет недвижимости» Елена Чегодаева, на рынке скорее всего больше не будет безадресных льготных ипотечных программ. Таким образом, стимулов массово направлять деньги со вкладов на покупку жилья у россиян не будет.

Потенциальный объем дополнительного спроса будет легко закрыт уровнем имеющегося предложения, поэтому активность покупателей не окажет серьезного влияния на рынок, добавил директор направления «Вторичный рынок» агентства «Инком-Недвижимость» Сергей Шлома.

Главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова добавила, что в ближайшее время привлекательность банковских вкладов только вырастет, поскольку Центробанк скорее всего повысит ключевую ставку до 23 процентов годовых в декабре.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) Владимир Кошелев заявил, что рынок недвижимости в стране ожидает падение спроса из-за роста ключевой ставки.