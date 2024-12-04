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07:31, 4 декабря 2024Экономика

В Госдуме высказались о будущем рынка недвижимости

Депутат Кошелев допустил падение спроса на рынке недвижимости
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Рынок недвижимости ожидает падение спроса, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) Владимир Кошелев. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о ситуации в отрасли в ближайшей перспективе.

«Очередное повышение ключевой ставки может сказаться на рынке жилья и на покупательной способности граждан. Ключевая ставка нужна другая, чтобы у нас открывались новые производства. Как дальше все это будет работать? Ипотека, если откровенно говорить, просто остановилась. Все застройщики начинают морозить строительные площадки, останавливать и тормозить свои темпы строительства», — объяснил депутат.

Если нет спроса, для кого строить? Никакого снижения стоимости квадратного метра не будет из-за всех этих действий. К сожалению, можно предполагать только увеличение

Владимир Кошелевпервый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ)

При этом парламентарий считает, что массового банкротства застройщиков по китайскому сценарию в России ждать не стоит, поскольку рынок IPO не закрепился в стране.

«России в этом плане помогают санкции, потому что система IPO плотно не зашла на рынки страны. Как правило, массовые китайские банкротства шли почему? Застройщик набирает строительные площадки, и его акции котируются [в зависимости от того,] сколько метров квадратных у него находится в стройке и неважно, продал он их или не продал. В России таких вещей практически нет ни у кого. Компании, которые торгуются на IPO, можно по пальцам одной руки пересчитать. Этой проблемы в России, слава богу, нет», — сказал Владимир Кошелев.

В случае финансовых проблем есть риск банкротства застройщика, отметил депутат. Однако банк может пойти на уступки и согласиться на компромисс, считает он.

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«При наличии дисбаланса по проданным квартирам, проблемный объект будет достроен за счет банковских средств. Сам объект для людей достроится. На это деньги у банка просто заложены, когда он открывает проектное финансирование. Он обязан зарезервировать данную сумму. Это есть. Но, естественно, у банка возникают сложные отношения с застройщиком. И будут договариваться: либо банк будет банкротить данного застройщика, либо договорятся, возьмут убытки друг на друга и после того, как ставка вернется в нормальное состояние, начнут заново работать», — заключил парламентарий.

Как заявил заместитель главы Министерства строительства Никита Стасишин, застройщиков в России ждут трудные времена. «У вас были замечательные четыре года. У вас было золотое время в жилищном строительстве. Мы очень аккуратно и сбалансированно подходили к тем вещам, которые вы делали. Мы глаза приподзакрыли, а можем приподоткрыть. Коллеги, страна и государство помогли вам, ответьте тем же», — сказал чиновник.

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