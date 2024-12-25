Россиянам дали совет по выбору безопасных новогодних гирлянд

Профессор Юрасов назвал светодиодные новогодние гирлянды более безопасными

При выборе новогодней гирлянды стоит обращать внимание на тип лампочек, чтобы выбрать менее пожароопасное украшение для елки, считает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов. В разговоре с «Лентой.ру» он дал совет по выбору гирлянды.

«Существует два основных типа гирлянд: светодиодные и ламповые. Светодиодные более современные и энергоэффективные. Они потребляют меньше энергии, служат дольше и выделяют меньше тепла, что делает их менее пожароопасными по сравнению с ламповыми аналогами. Кроме того, светодиодные изделия часто имеют различные режимы мигания и смены цветов, что добавляет декоративного эффекта. Их основными преимуществами являются экономия, долговечность и безопасность, хотя стоимость может быть выше», — объяснил он.

По словам специалиста, традиционные гирлянды с лампами накаливания могут привести к пожару.

«Традиционные ламповые гирлянды с миниатюрными лампочками накаливания создают теплое свечение, которое многим нравится. Однако они потребляют больше электроэнергии и нагреваются сильнее, что увеличивает риск перегрева и возгорания. Несмотря на доступную цену, такие изделия требуют особого внимания при эксплуатации», — сказал он.

Главная угроза, связанная с использованием световых украшений, заключается в электрических неисправностях, которые могут привести к короткому замыканию, перегреву и даже пожару. Перегрев чаще всего возникает, если гирлянда работает слишком долго. Короткое замыкание возможно при повреждении проводов или неисправных соединений, что приводит к искрам и возможному возгоранию. Неправильное использование или повреждение изоляции проводов может стать причиной поражения электрическим током Андрей Юрасов профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук

Также важно учитывать тип гирлянды и место, где она будет использоваться. Риск возгорания у натуральных елок больше, чем у искусственных. Не стоит также вешать гирлянды возле отопительных приборов, каминов, печей и любых источников открытого огня. В помещениях с высокой влажностью, например ванных комнатах или саунах, использовать гирлянды запрещено. На улице же предпочтительнее вешать гирлянды, предназначенные для наружного использования.

«При выборе и покупке гирлянд проверяйте сертификаты соответствия. Маркировка CE или EAC подтверждает соответствие европейским и российским стандартам безопасности. Перед использованием осматривайте проводку и не используйте изделия с поврежденной изоляцией или сломанными лампочками. Не оставляйте световое украшение включенным надолго, особенно когда выходите из дома или ложитесь спать. Если гирлянда сильно нагрелась, лучше отключить ее и проверить на наличие повреждений», — заключил Юрасов.

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