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21:03, 25 декабря 2024Забота о себе

Россиянам назвали безопасную для здоровья порцию оливье и холодца

Эндокринолог Смирнова посоветовала съедать не более 200 граммов холодца за раз
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Эндокринолог Скандинавского центра здоровья Галина Смирнова рассказала, какое количество оливье, холодца и селедки под шубой можно съесть за один раз без вреда для здоровья. Безопасный размер порций популярных новогодних блюд врач назвала «Ленте.ру».

Смирнова заявила, что холодец — хоть и полезное для суставов, но все же высококалорийное блюдо, поэтому за один прием пищи рекомендуется есть не более 200 граммов. Оптимальной порцией оливье она назвала не более трех столовых ложек салата.

Селедка под шубой в умеренных количествах может быть полезна за счет содержания полиненасыщенных жирных кислот. Безопасно для здоровья можно употребить не более 100 граммов салата за раз. Снизить калорийность блюда можно, если минимизировать количество майонеза

Галина Смирнова эндокринолог

Дневную порцию мандаринов Смирнова посоветовала ограничить тремя штуками, так как при чрезмерном потреблении они могут спровоцировать проблемы с пищеварением или аллергическую реакцию.

Эндокринолог добавила, что в новогодние праздники также не стоит злоупотреблять икрой. По ее словам, этот продукт содержит пуриновые соединения, которые повышают уровень мочевой кислоты в организме, а также обладает высокой калорийностью. Смирнова порекомендовала съедать не более трех-пяти чайных ложек икры не чаще двух-трех раз в неделю.

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