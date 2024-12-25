Стоимость елочных украшений в России взлетела

«Контур.Маркет»: елочные игрушки и шары подорожали на 35 % в 2024 году

Самыми подорожавшими новогодними атрибутами стали украшения — елочные шары и игрушки, их средняя стоимость в 2024 году увеличилась на 35 процентов в сравнении с показателем 2023-го. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные аналитиков компании «Контур.Маркет».

К настоящему времени стоимость вышеуказанных праздничных атрибутов достигла отметки в 157 рублей за штуку. Высокие темпы роста также продемонстрировали бенгальские огни. Их средняя стоимость в 2024 году увеличилась на 29 процентов, до 159 рублей.

На фоне значительного удорожания спрос на елочные игрушки и шары в России упал на 16 процентов, а интерес к бенгальским огням сократился на 8 процентов. В целом средние цены на новогодние товары в 2024 году увеличились на 21 процент. Аналитик компании Дарья Жигалина связала подобную динамику в том числе с ростом стоимости сырья. «При производстве используют импортные материалы», — заключила эксперт.

Ранее аналитики ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» сообщили, что в 2024 году украшение праздничной елки обойдется россиянам в среднем в 4188 рублей. Подобные затраты вырастут на 15 процентов в сравнении с прошлым годом. За 12 месяцев стоимость гирлянд увеличилась до 604 рублей. В свою очередь, мишура за отчетный период подорожала на 11 процентов, до 143 рублей. Самый значительный прирост цен продемонстрировали наборы елочных игрушек (плюс 16 процентов, до 753 рублей).