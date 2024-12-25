Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:17, 25 декабря 2024Экономика

Стоимость елочных украшений в России взлетела

«Контур.Маркет»: елочные игрушки и шары подорожали на 35 % в 2024 году
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Самыми подорожавшими новогодними атрибутами стали украшения — елочные шары и игрушки, их средняя стоимость в 2024 году увеличилась на 35 процентов в сравнении с показателем 2023-го. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные аналитиков компании «Контур.Маркет».

К настоящему времени стоимость вышеуказанных праздничных атрибутов достигла отметки в 157 рублей за штуку. Высокие темпы роста также продемонстрировали бенгальские огни. Их средняя стоимость в 2024 году увеличилась на 29 процентов, до 159 рублей.

Материалы по теме:
Как украсить дом к Новому году-2025: идеи и тренды праздничного декора
Как украсить дом к Новому году-2025:идеи и тренды праздничного декора
11 декабря 2024
Цены на китайскую электронику и бытовую технику вырастут. Почему и как сильно подорожают гаджеты в России?
Цены на китайскую электронику и бытовую технику вырастут.Почему и как сильно подорожают гаджеты в России?
24 декабря 2024

На фоне значительного удорожания спрос на елочные игрушки и шары в России упал на 16 процентов, а интерес к бенгальским огням сократился на 8 процентов. В целом средние цены на новогодние товары в 2024 году увеличились на 21 процент. Аналитик компании Дарья Жигалина связала подобную динамику в том числе с ростом стоимости сырья. «При производстве используют импортные материалы», — заключила эксперт.

Ранее аналитики ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» сообщили, что в 2024 году украшение праздничной елки обойдется россиянам в среднем в 4188 рублей. Подобные затраты вырастут на 15 процентов в сравнении с прошлым годом. За 12 месяцев стоимость гирлянд увеличилась до 604 рублей. В свою очередь, мишура за отчетный период подорожала на 11 процентов, до 143 рублей. Самый значительный прирост цен продемонстрировали наборы елочных игрушек (плюс 16 процентов, до 753 рублей).

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Направлявшийся в Россию пассажирский самолет разбился в аэропорту Казахстана. На борту было 67 человек

      Песков назвал полученный Украиной миллиард долларов украденным

      МИД России объяснил суть мирных предложений Путина по Украине

      В Кремле понадеялись на участие заболевшего коронавирусом Пашиняна в саммите ЕАЭС

      В российском регионе осудили троих мужчин на сроки до 12 лет за незаконное хранение оружия

      Лавров высказался о переменах по Украине после прихода Трампа

      Россиянкам назвали модную обувь на 2025 год

      Лавров предрек нелегкое урегулирование кризиса на Украине

      Роспотребнадзор сообщил о загрязнениях после разлива мазута в Краснодарском крае

      Еще одного участника обмана певицы Долиной задержали в Тольятти

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше