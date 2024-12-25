Россиянам перечислили способы купить новогодний подарок «по науке»

Врач Гандельман заявил, что на подарки нужно выделить определенный бюджет

Офтальмолог Михаил Коновалов и кардиолог Герман Гандельман перечислили в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале способы, как правильно купить новогодний подарок и избежать лишних трат. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Один из гостей программы спросил у врачей, как купить новогодний подарок «по науке». Коновалов объяснил, что у мужчин и женщин, согласно данным опроса, разные ожидания от того, что они хотели бы получить. Так, например, большинство мужчин предпочли бы получить в качестве подарка гаджет, женщины же — драгоценности. Кроме того, специалист призвал упаковать подарок в красную подарочную обертку. «Красная упаковка дает больше радости, нежели любая другая», — заверил Коновалов.

Гандельман, в свою очередь, добавил, что избежать лишних трат поможет список и определение бюджета каждого из подарков. Он также заявил, что расплачиваться за них нужно наличными деньгами, чтобы лучше осознавать, сколько было потрачено. «У них есть конец. У карточки нет как будто бы конца, хотя он тоже есть. А тут ты отдал 500 рублей — больше их нет», — отметила врач Елена Малышева.

Ранее Малышева посоветовала россиянам дополнить новогоднюю аптечку одной группой препаратов. По ее словам, среди лекарств должны быть средства от ожогов.