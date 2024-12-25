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12:14, 25 декабря 2024Силовые структуры

Россиянин переехал знакомую на авто и удушил ее для сокрытия следов преступления

Суд дал 8 лет жителю Красноярска, переехавшему знакомую на авто и задушившему ее
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Суд вынес приговор в отношении 44-летнего жителя Красноярска, который 21 год назад переехал 17-летнюю знакомую на автомобиле и удушил ее, чтобы скрыть следы преступления. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель главка Следственного комитета России по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова.

Мужчину признали виновным по пункту «к» части 2 статьи 105 («Убийство с целью сокрытия другого преступления») УК РФ. Он проведет в колонии строгого режима 8 лет 4 месяца и выплатит компенсацию морального вреда в размере 1,7 миллиона рублей.

Как установил суд, все произошло в июле 2003 года. Подсудимый встретил знакомую в кафе и пригласил прокатиться на авто. Выехав за пределы поселка Тура, молодые люди начали распивать спиртные напитки. В какой-то момент между ними возник конфликт — девушка покинула салон машины и направилась пешком к поселку. Тогда молодой человек начал преследовать потерпевшую и в результате неосторожных действий совершил на нее наезд. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник удушил девушку и спрятал ее тело в лесу.

Спустя 21 год мужчину смогли задержать. Он полностью признал вину.

Ранее суд вынес приговор в отношении жителя Южно-Сахалинска, который украл имущество у знакомого и поджег дом вместе с хозяином, чтобы скрыть следы преступления.

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