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07:44, 25 декабря 2024Силовые структуры

Россиянина осудили за прослушку подчиненных и попытку дать взятку силовику

Двое жителей Магадана получили сроки за незаконную прослушку и взяточничество
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Tingey Injury Law Firm / Unsplash

Суд огласил приговор в отношении жителя Магадана, который незаконно прослушивал разговоры своих подчиненных и попытался дать взятку силовику, чтобы избежать наказания. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Магаданской области.

По версии следствия, в августе 2021 года мужчина незаконно приобрел специальные технические средства, замаскированные под бытовые приборы, и разместил их в принадлежащих ему офисах. Его действия выявили сотрудники ФСБ, после чего фигурант попытался дать взятку должностному лицу через 58-летнего знакомого за освобождение от уголовной ответственности. Злоумышленников задержали с поличным в январе 2024 года.

Суд признал одного из них виновным по статьям 138.1 («Незаконное приобретение специального технического средства для негласного получения информации») и 291 («Дача взятки в крупном размере должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий и незаконное бездействие») УК РФ, а второго — по статье 291.1 («Посредничество во взяточничестве») УК РФ. Взяткодатель, в итоге, получил три года колонии строгого режима и штраф в размере более 20 миллионов рублей, а посредник — два года колонии общего режима и штраф в размере 15 миллионов рублей.

Автомобиль, принадлежащий взяткодателю, конфисковали в доход государства. Всего в ходе следствия был наложен арест на имущество обвиняемых в размере 103 миллионов рублей.

Ранее в Екатеринбурге следователи проверили 45-летнего командира спецроты ДПС подполковника Сергея, который попался на прослушивании подчиненных.

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