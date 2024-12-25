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09:32, 25 декабря 2024Бывший СССР

Российские войска продвинулись на пять квадратных километров севернее Курахово

ВС России взяли под контроль более пяти квадратных километров в ДНР
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись к северу от Курахово в сторону Ясеневого и взяли под контроль более пяти квадратных километров территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, передает ТАСС.

Он сообщил, что севернее Курахово, в районе населенного пункта Заря, российские войска продвинулись по направлению к Ясеневому и взяли под контроль свыше пяти квадратных километров.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин назвал сроки до перехода Курахово под контроль ВС РФ. По его словам, до полного перехода под контроль России остаются считаные недели.

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