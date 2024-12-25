ВС России взяли под контроль более пяти квадратных километров в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись к северу от Курахово в сторону Ясеневого и взяли под контроль более пяти квадратных километров территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, передает ТАСС.

Он сообщил, что севернее Курахово, в районе населенного пункта Заря, российские войска продвинулись по направлению к Ясеневому и взяли под контроль свыше пяти квадратных километров.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин назвал сроки до перехода Курахово под контроль ВС РФ. По его словам, до полного перехода под контроль России остаются считаные недели.

