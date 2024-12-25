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03:41, 25 декабря 2024Бывший СССР

В ДНР назвали сроки до перехода Курахово под контроль ВС РФ

Гагин: до перехода Курахово под контроль ВС РФ остаются считанные недели
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Reuters

До полного перехода Курахово под контроль Вооруженных сил (ВС) РФ остаются считанные недели. Об этом РИА Новости рассказал военный аналитик, советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

Он пояснил, что попытки противника провести ротацию или обеспечить снабжение войск пресекаются. В результате в этом населенном пункте у Вооруженных сил Украины (ВСУ) осталось немного личного состава и техники.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска практически выбили подразделения ВСУ из центра Курахово. Он также рассказал, что украинские военные расположились в северо-западной части города.

Также сообщалось, что российские силы проводят зачистку очагов на некоторых позициях в западной части Курахово. Речь идет о точечных очагах сопротивления ВСУ.

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