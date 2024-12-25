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13:00, 25 декабря 2024Экономика

Российским пенсионерам напомнили об одной льготе

Профессор Виноградов: пенсионеры в России освобождены от налога на имущество
Мария Черкасова
СюжетЛьготы для пенсионеров:

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Пенсионеры в России освобождены от налога на имущество на один объект жилья, сообщает RT со ссылкой на доктора юридических наук, декана факультета права НИУ ВШЭ профессора Вадима Виноградова.

Так, вышедшие на пенсию россияне могут не платить налог на одну квартиру или один дом, а также не платить налоги по земельному налогу на участках площадью до 600 квадратных метров.

Региональные власти также могут предоставить пенсионерам скидки на транспортный налог. Отдельные категории пенсионеров, включая Героев и ветеранов, могут быть полностью освобождены от уплаты коммунальных услуг либо имеют возможность получить 50-процентную скидку. Остальные пенсионеры могут обратиться за субсидией на оплату услуг, которая рассчитывается на основе доходов и семейного статуса.

Ранее российским пенсионерам напомнили о налоговом вычете на покупку или строительство жилья, а также на покупку земельного участка под строительство жилья.

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