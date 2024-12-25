Российский военный получил срок за уклонение от службы

В Абакане военного осудили на 9,5 года за уклонение от службы

Абаканский гарнизонный военный суд приговорил к 9,5 года лишения свободы военного Владимира Тюмерекова за уклонение от службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

По данным ведомства, 22 ноября 2023 военный не вернулся в воинскую часть. Его разыскали сотрудники военной комендатуры, но 12 февраля 2024 года он снова ушел. Мужчину удалось найти 21 октября.

Отмечается, что россиянин, имея судимость по части 2 статьи 264.1 («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость)» УК РФ, дважды управлял автомобилем в пьяном состоянии. Теперь он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Ранее Барнаульский гарнизонный военный суд приговорил к 8,5 года лишения свободы военнослужащего Дмитрия Миллера, сбросившего знакомого с седьмого этажа.