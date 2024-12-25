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05:25, 25 декабря 2024Из жизни

Серфер лишился ноги из-за акулы весом 500 килограммов

Серфер из Канады лишился ноги после нападения акулы в Карибском море
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Laura College / Unsplash

Профессиональный кайтсерфер из Канады рассказал, как в мае лишился ноги во время нападения тигровой акулы весом 500 килограммов. Его историю публикует Radio Canada.

27-летний Лукас Арсено стал жертвой хищной рыбы, когда занимался плаванием с дыхательной трубкой у берегов британской заморской территории Теркс и Кайкос в Карибском море. Он нырнул с борта яхты и вскоре почувствовал сильный удар. Арсено подумал, что в него врезалась лодка, обернулся и увидел голову огромной акулы. Хищная рыба немедленно вцепилась ему в колено.

«Я чувствовал, как легко она рвет мою кожу. Сила укуса была такой, что было слышно, как ломаются кости. Моя нога была для нее как печенье», — поделился воспоминаниями серфер. Он попытался ударить акулу и промахнулся, но сумел поднять голову над водой, чтобы глотнуть воздуха. Потом хищница снова утащила его в глубину, но Аресно сумел извернуться и ткнуть ее пальцем в глаз. После этого акула оставила его и уплыла.

Серфер добрался до яхты, где возлюбленная наложила ему жгут из подручных материалов. Когда судно причалило к берегу, рядом оказался врач, у которого был кислородный баллон и настоящий медицинский жгут. «Он был спокоен, а его голос звучал очень уверено. Эта уверенность передалась мне, и сознание тут же изменилось. Смерть больше не рассматривалась в качестве варианта», — пошутил Арсено.

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Его доставили в больницу, где врачи провели девятичасовую операцию, в ходе которой им пришлось ампутировать поврежденную конечность выше колена. Долгое время после операции серфер продолжал чувствовать боль в несуществующей ноге.

Летом Арсено научился ходить на протезе, а осенью снова занялся серфингом. Теперь он шутит, что после потери ноги ему стало намного легче подтягиваться, потому что сам он стал несколько легче. Он также признался, что потеря ноги не стала для него грандиозной трагедией. «Я вообще не должен был выжить. Если вы столкнетесь с 500-килограммовой тигровой акулой и выйдете из этой передряги, как я, то в итоге будете вполне счастливы», — заявил Арсено.

Ранее в Австралии мальчик сумел отбиться от укусившей его за ногу акулы. Хищная рыба напала на ребенка, когда он занимался серфингом.

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