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17:56, 25 декабря 2024Силовые структуры

СК нашел останки убитого 20 лет назад российского журналиста

В Петербурге следователи нашли останки убитого 20 лет назад журналиста Максимова
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге следователи нашли останки убитого 20 лет назад журналиста Максима Максимова. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

По данным издания, тело пропавшего летом 2004 года Максимова нашли в лесополосе под Белоостровом. Работа по поиску места захоронения журналиста велась в течение нескольких суток. Обнаружить его удалось после получения признательных показаний экс-полковника МВД Михаила Смирнова. Найденные останки совпадают с описанием, данным фигурантом уголовного дела. Сейчас на месте силовики проводят следственные работы.

По информации Следственного комитета (СК) России, мотивом преступления стала профессиональная деятельность пострадавшего — освещение фактов противоправных действий сотрудников правоохранительных органов. Отмечается, что для подтверждения личности погибшего и причины его смерти по останкам будут назначены необходимые экспертизы.

Ранее сообщалось, что бывший полковник МВД России Михаил Смирнов признался в убийстве журналиста-расследователя «Агентства журналистских расследований» (АЖУР) и газеты «Фонтанка» Максима Максимова.

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