Рано утром 23 декабря стало известно, что в Санкт-Петербурге полковник полиции в отставке Михаил Смирнов признался в расправе над журналистом-расследователем «Агентства журналистских расследований» (АЖУР) и газеты «Фонтанка» Максимом Максимовым. Смирнова давно подозревали в причастности к преступлению, но он постоянно отрицал вину. Лишь 18 декабря экс-полковник дал признательные показания и указал место, где спрятал тело. При этом Смирнов признался еще в двух расправах, совершенных в 1998 и 2001 годах. Подробности громкого дела выясняла «Лента.ру».
Подполковник Смирнов расправился с журналистом Максимовым
В начале нулевых журналист АЖУР и газеты «Фонтанка» Максим Максимов расследовал противоправную деятельность милицейских «борцов с коррупцией» — поводом стало то, что отдел, который возглавлял Михаил Смирнов (в то время — подполковник милиции), провел череду очень странных задержаний сотрудников таможни.
Руководителей главного управления Федеральной таможенной службы брали с поличным при получении крупных сумм денег, но свидетелей этого не было, а обстоятельства вызывали сомнения. А еще после одного из таких задержаний подполковник Смирнов стал ездить на Mercedes, изъятом у пойманного им таможенника.
В какой-то момент Смирнов узнал о расследовании Максимова — и через своего знакомого пригласил журналиста пообщаться по некой сторонней теме в офис на Фурштатской улице. Встреча состоялась 29 июня 2004 года, правда, вместо офиса Максимова привели в баню.
Там Смирнов вместе с сослуживцем по фамилии Меликсетов (последнего не стало от передозировки наркотиков в 2013 году) напали на Максимова, оглушили его ударом трубы по голове и затем удушили, повесив на шведской стенке. Тело упаковали в целлофан, вывезли в Ленинградскую область и закопали.
Полковник полиции признался в преступлении 20 лет спустя
В 2006 году по материалам, которые собрал Максимов вместе с коллегами, было возбуждено уголовное дело в отношении нескольких сотрудников «антикоррупционного» управления ГУВД Санкт-Петербурга. Среди них был и Михаил Смирнов. Следствие обвинило фигурантов дела в том, что они подбрасывали таможенникам взятки.
Однако присяжные оправдали всех обвиняемых, что позволило подполковнику Смирнову восстановиться на службе. В 2014 году петербургские журналисты полностью восстановили все обстоятельства расправы над Максимовым и опубликовали большой материал с доказательствами — однако расследование тогда не получило продолжения.
Тем не менее 29 июня 2024 года Михаила Смирнова — к тому моменту полковника полиции в отставке — все-таки задержали, но уже за другую расправу. Символично, что это произошло в 20-ю годовщину ухода из жизни журналиста Максимова. А 18 декабря Смирнов признался в расправе над корреспондентом и согласился указать место, где спрятал тело.
О признательных показаниях Смирнова сообщил журналист Евгений Вышенков — именно он с товарищами много лет вел расследование обстоятельств того, что случилось с Максимом Максимовым, а также передавал все данные следователям. Поиски журналиста ведутся с 19 декабря, однако пока не увенчались успехом.
В 1998 году милиционер Смирнов подорвал директора завода
Как следует из признательных показаний полковника Смирнова, 15 июня 1998 года он, одетый в форму сотрудника ГАИ, остановил автомобиль ВАЗ-2108, в котором ехал директор Балтийского судоремонтного завода и его помощники. Под видом проверки документов и салона он подложил под сиденье машины самодельное взрывное устройство с замедлителем.
Милиционер активировал его, а затем отпустил машину. Через некоторое время бомба сработала: взрыв унес жизнь одного из помощников директора, а он сам получил тяжелые травмы. Причиной преступления стала борьба двух организованных преступных сообществ за морской порт, в которой Смирнов выступал на стороне одной из группировок.
В 2001 году обвиняемый расправился с собственным агентом
24 декабря полковник Смирнов признался еще в одной расправе: в 2001 году он вывез во Всеволжский район и произвел летальные выстрелы в своего агента, с которым сотрудничал как милиционер. Тот из-за дружбы с чиновником сорвал оперативную комбинацию, которая должна была закончиться арестом последнего.
По данным «Фонтанки», тело агента нашли вскоре после преступления, но сама расправа больше 20 лет оставалась не раскрытой. Теперь же это уголовное дело подняли из архива.
Обвиненный в расправах полковник решил пойти на СВО
По словам источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, полковник Смирнов может быть причастен и к ряду других расправ над коммерсантами и обычными жителями Санкт-Петербурга. При этом сам обвиняемый уже выразил намерение заключить контракт с Минобороны и отправиться в зону специальной военной операции (СВО) на Украине.
Полковник Смирнов — настоящий маньяк: если ему дадут оружие и отправят в зону СВО, будет только хуже
Между тем возможная отправка в зону боевых действий означает, что уголовное преследование Смирнова будет приостановлено. Именно желание попасть на СВО и стало причиной признательных показаний полковника — причем не исключено, что со временем страшных откровений станет лишь больше.