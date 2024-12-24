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21:52, 24 декабря 2024Силовые структуры

«Он — настоящий маньяк» Отставной полковник полиции признался в громких убийствах. Что известно о его преступлениях?

«Лента.ру»: экс-полковник МВД Михаил Смирнов признался в третьем убийстве
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Рано утром 23 декабря стало известно, что в Санкт-Петербурге полковник полиции в отставке Михаил Смирнов признался в расправе над журналистом-расследователем «Агентства журналистских расследований» (АЖУР) и газеты «Фонтанка» Максимом Максимовым. Смирнова давно подозревали в причастности к преступлению, но он постоянно отрицал вину. Лишь 18 декабря экс-полковник дал признательные показания и указал место, где спрятал тело. При этом Смирнов признался еще в двух расправах, совершенных в 1998 и 2001 годах. Подробности громкого дела выясняла «Лента.ру».

Подполковник Смирнов расправился с журналистом Максимовым

В начале нулевых журналист АЖУР и газеты «Фонтанка» Максим Максимов расследовал противоправную деятельность милицейских «борцов с коррупцией» — поводом стало то, что отдел, который возглавлял Михаил Смирнов (в то время — подполковник милиции), провел череду очень странных задержаний сотрудников таможни.

Руководителей главного управления Федеральной таможенной службы брали с поличным при получении крупных сумм денег, но свидетелей этого не было, а обстоятельства вызывали сомнения. А еще после одного из таких задержаний подполковник Смирнов стал ездить на Mercedes, изъятом у пойманного им таможенника.

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В какой-то момент Смирнов узнал о расследовании Максимова — и через своего знакомого пригласил журналиста пообщаться по некой сторонней теме в офис на Фурштатской улице. Встреча состоялась 29 июня 2004 года, правда, вместо офиса Максимова привели в баню.

Там Смирнов вместе с сослуживцем по фамилии Меликсетов (последнего не стало от передозировки наркотиков в 2013 году) напали на Максимова, оглушили его ударом трубы по голове и затем удушили, повесив на шведской стенке. Тело упаковали в целлофан, вывезли в Ленинградскую область и закопали.

Полковник полиции признался в преступлении 20 лет спустя

В 2006 году по материалам, которые собрал Максимов вместе с коллегами, было возбуждено уголовное дело в отношении нескольких сотрудников «антикоррупционного» управления ГУВД Санкт-Петербурга. Среди них был и Михаил Смирнов. Следствие обвинило фигурантов дела в том, что они подбрасывали таможенникам взятки.

Однако присяжные оправдали всех обвиняемых, что позволило подполковнику Смирнову восстановиться на службе. В 2014 году петербургские журналисты полностью восстановили все обстоятельства расправы над Максимовым и опубликовали большой материал с доказательствами — однако расследование тогда не получило продолжения.

Представление книги памяти журналиста Максима Максимова «Максим Максимов. В интересах истины»

Представление книги памяти журналиста Максима Максимова «Максим Максимов. В интересах истины»

Фото: Дроздов Александр / PhotoXPress.ru

Тем не менее 29 июня 2024 года Михаила Смирнова — к тому моменту полковника полиции в отставке — все-таки задержали, но уже за другую расправу. Символично, что это произошло в 20-ю годовщину ухода из жизни журналиста Максимова. А 18 декабря Смирнов признался в расправе над корреспондентом и согласился указать место, где спрятал тело.

О признательных показаниях Смирнова сообщил журналист Евгений Вышенков — именно он с товарищами много лет вел расследование обстоятельств того, что случилось с Максимом Максимовым, а также передавал все данные следователям. Поиски журналиста ведутся с 19 декабря, однако пока не увенчались успехом.

В 1998 году милиционер Смирнов подорвал директора завода

Как следует из признательных показаний полковника Смирнова, 15 июня 1998 года он, одетый в форму сотрудника ГАИ, остановил автомобиль ВАЗ-2108, в котором ехал директор Балтийского судоремонтного завода и его помощники. Под видом проверки документов и салона он подложил под сиденье машины самодельное взрывное устройство с замедлителем.

Полковник полиции в отставке Михаил Смирнов

Полковник полиции в отставке Михаил Смирнов

Кадр: Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации

Милиционер активировал его, а затем отпустил машину. Через некоторое время бомба сработала: взрыв унес жизнь одного из помощников директора, а он сам получил тяжелые травмы. Причиной преступления стала борьба двух организованных преступных сообществ за морской порт, в которой Смирнов выступал на стороне одной из группировок.

В 2001 году обвиняемый расправился с собственным агентом

24 декабря полковник Смирнов признался еще в одной расправе: в 2001 году он вывез во Всеволжский район и произвел летальные выстрелы в своего агента, с которым сотрудничал как милиционер. Тот из-за дружбы с чиновником сорвал оперативную комбинацию, которая должна была закончиться арестом последнего.

Полковник полиции в отставке Михаил Смирнов (справа) на допросе

Полковник полиции в отставке Михаил Смирнов (справа) на допросе

Кадр: 47news.ru

По данным «Фонтанки», тело агента нашли вскоре после преступления, но сама расправа больше 20 лет оставалась не раскрытой. Теперь же это уголовное дело подняли из архива.

Обвиненный в расправах полковник решил пойти на СВО

По словам источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, полковник Смирнов может быть причастен и к ряду других расправ над коммерсантами и обычными жителями Санкт-Петербурга. При этом сам обвиняемый уже выразил намерение заключить контракт с Минобороны и отправиться в зону специальной военной операции (СВО) на Украине.

Полковник Смирнов — настоящий маньяк: если ему дадут оружие и отправят в зону СВО, будет только хуже

Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах

Между тем возможная отправка в зону боевых действий означает, что уголовное преследование Смирнова будет приостановлено. Именно желание попасть на СВО и стало причиной признательных показаний полковника — причем не исключено, что со временем страшных откровений станет лишь больше.

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