Стоянов рассказал о желании сохранить память об Олейникове

Стоянов заявил о намерении «сделать все», чтобы Олейникова вспоминали как живого

Актер театра и кино Юрий Стоянов рассказал, что в книге «Игра в "Городки"» посвятил главу своему коллеге по сатирической телепрограмме «Городок» Илье Олейникову. Его слова приводит Telegram-канал «Звездач».

«Я буду делать все, чтобы его вспоминали, как живого человека. Когда есть я, чтобы подразумевалось, что рядом он. Я всегда буду об этом говорить. Глава, которая ему посвящена, я ее очень люблю», — поделился артист в интервью Роману Костомарову.

Ранее Юрий Стоянов заявил, что они Ильей Олейниковым крайне редко смеялись на съемках «Городка».

Народный артист России Илья Олейников ушел из жизни 11 ноября 2012 года. Ему было 65 лет.