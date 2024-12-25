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07:10, 25 декабря 2024Экономика

Страховщики предложили полностью отпустить цены на ОСАГО

Всероссийский союз страховщиков предложил ввести свободный тариф по ОСАГО
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетОСАГО

В России могут ввести свободный тариф по ОСАГО. Об этом пишут «Известия».

Глава Всероссийского союза страховщиков и Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев рассказал изданию, что РСА намерен обратиться с соответствующим предложением к Центробанку. По его мнению, следует оставить только лимит максимальной стоимости полиса, тогда как цену ОСАГО нужно полностью отпустить.

Ранее стало известно, что в России за год изменилась стоимость полисов ОСАГО. Средняя стоимость автостраховки достигла 6 тысяч 593 рублей, что на семь процентов ниже показателя 2023 года. Средняя разница в цене этих полисов на одно и то же транспортное средство в разных страховых компаниях оценивается в 3 тысячи 314 рублей.

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