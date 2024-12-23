Упала стоимость полисов ОСАГО

«Известия»: за год стоимость полисов ОСАГО упала на семь процентов

В России за год изменилась стоимость полисов ОСАГО. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные финансового маркетплейса «Сравни».

Средняя стоимость полиса достигла 6 тысяч 593 рублей. Это на семь процентов ниже показателя 2023 года. Средняя разница в цене этих полисов на одно и то же транспортное средство в разных страховых компаниях оценивается в 3 тысячи 314 рублей.

При этом полисы КАСКО в РФ теперь покупают в 4,5 раза чаще. Их средняя стоимость составила 42 тысячи 208 рублей. Год назад данный показатель был на 16 процентов ниже.

В конце ноября правительство России и депутатов Госдумы призвали рассмотреть инициативу, предполагающую разрешение ремонта автомобилей по ОСАГО подержанными запасными частями. Авторы этого предложения обратили внимание, что из-за санкций серьезно изменились логистические цепочки и сроки поставки запчастей в РФ. Как следствие, образовался дефицит некоторых компонентов, а их цена возросла.