Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:53, 23 декабря 2024Экономика

Упала стоимость полисов ОСАГО

«Известия»: за год стоимость полисов ОСАГО упала на семь процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В России за год изменилась стоимость полисов ОСАГО. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные финансового маркетплейса «Сравни».

Средняя стоимость полиса достигла 6 тысяч 593 рублей. Это на семь процентов ниже показателя 2023 года. Средняя разница в цене этих полисов на одно и то же транспортное средство в разных страховых компаниях оценивается в 3 тысячи 314 рублей.

При этом полисы КАСКО в РФ теперь покупают в 4,5 раза чаще. Их средняя стоимость составила 42 тысячи 208 рублей. Год назад данный показатель был на 16 процентов ниже.

В конце ноября правительство России и депутатов Госдумы призвали рассмотреть инициативу, предполагающую разрешение ремонта автомобилей по ОСАГО подержанными запасными частями. Авторы этого предложения обратили внимание, что из-за санкций серьезно изменились логистические цепочки и сроки поставки запчастей в РФ. Как следствие, образовался дефицит некоторых компонентов, а их цена возросла.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      YouTube практически заблокирован в России. Когда он станет полностью недоступен?

      Бывшего фаворита Трампа уличили в скандале с проституцией и растлением несовершеннолетних

      В России высказались о призыве Госдепа к американцам покинуть Белоруссию

      Раскрыта еще одна опасность алкоголя

      В России предупредили о стагнации в выдаче кредитов

      Визит Фицо в Москву вызвал протесты

      Столкновение двух самолетов сняли на видео из кабины пилота

      В Конгрессе США раскритиковали Украину за транжирство денег на тиктокеров

      Одна из стран Евросоюза захотела ограничить импорт российского газа

      Молчание Седоковой после трагедии с бывшим мужем объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше