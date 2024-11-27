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07:24, 27 ноября 2024Россия

В России захотели разрешить ремонт по ОСАГО старыми запчастями

«Известия»: правительству предложили разрешить ремонт по ОСАГО б/у запчастями
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетОСАГО

Фото: Unsplash

В правительство России и депутатам Госдумы поступило письмо с предложением разрешить ремонт автомобилей по ОСАГО бывшими в употреблении запчастями. Его направил Российский союз автостраховщиков (РСА), пишут со ссылкой на документ «Известия».

По их данным, соответсвующее предложение передали главе кабмина Михаилу Мишустину, после чего его перенаправили в профильные министерства с просьбой проработать инициативу.

В письме РСА говорится, что логистические цепочки и сроки поставки запчастей изменились или нарушились после введения против России санкций. На этом фоне возникла нехватка ряда деталей и их стоимость увеличилась. По подсчетам союза, ситуация затронула более 60 миллионов легковых машин физических лиц.

Там подчеркивается, что станции техобслуживания из-за возникшей ситуации отказываются брать невыполнимые обязательства по ремонту в срок на 30 дней. В связи с этим восстановление автомобиля по ОСАГО становится невозможным, а доля ремонта по обязательной страховке упала ниже пяти процентов.

Союз автостраховщиков предложил разрешить использовать старые запчасти в ряде случаев без согласия владельца авто. Он также выступил с инициативой наделить кабмин правом устанавливать требования к таким комплектующим, подчеркнув, что такая практика активно используется за рубежом. Согласно действующему законодательству, ремонтировать автомобиль старыми запчастями можно только после одобрения автовладельца.

В России тем временем хотят в шесть раз увеличить штраф для автомобилистов за езду без полиса ОСАГО. Инициативу поддержали в правительстве России и МВД. При этом некоторые эксперты выразили сомнение в эффективности этой меры, так как использование дорожных камер для проверки полисов будет возможно не раньше осени 2026 года.

ЖЗЛ
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