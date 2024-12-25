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16:59, 25 декабря 2024Мир

У жены Башара Асада нашли рак

Telegraph: жену Асада Асму изолировали из-за лечения от лейкемии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: РИА Новости

Асма Асад, жена бывшего президента Сирии Башара асада, переживает рецидив острой миелоидной лейкемии — рака крови. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, врачи оценивают ее шансы на излечение от болезни примерно как 50/50. «Когда лейкемия возвращается, это ужасно. За последние несколько недель ее состояние было 50/50», — сказал газете один из источников, контактировавший с семьей бывшего сирийского президента в Москве.

Уточняется, что Асму изолировали в отдельном стерильном помещении, чтобы не допустить передачи ей инфекционных заболеваний. Супруге Асада запрещено находиться в одной комнате с другими людьми, однако в Москве за ней некоторое время ухаживал ее отец Фаваз аль-Ахрас. По информации источников, мужчина «разбит горем».

Жена экс-президента Сирии проходит лечение от лейкемии минимум с мая 2024 года. Асма прибыла в Москву за несколько недель до падения режима Асада и начала проходить лечение от рака в столице России. Также сообщается, что в 2018 году у нее обнаружили рак груди на ранней стадии, но в январе 2019 года ей удалили опухоль.

Ранее в СМИ появилась информация, что Асма Асад выразила недовольство жизнью в Москве и подала на развод. Отмечается, что Асма якобы намерена вернуться на родину в Великобританию.

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