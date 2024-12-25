Россиян предупредили о штрафах за украшение подъездов к Новому году

Депутат Кошелев: украшение подъезда к Новому году грозит штрафом до 15 тысяч

Украшение подъезда к Новому году без ведома управляющей компании и согласия соседей может привести к штрафу до 15 тысяч рублей и даже уголовной ответственности, рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Об этом депутат предупредил в разговоре с «Лентой.ру».

«Согласно Жилищному кодексу России (ст. 36), общее имущество многоквартирного дома, к которому относится и подъезд, принадлежит всем собственникам жилья на праве общей долевой собственности. Так что без согласия всех владельцев жилья любые подобные действия считаются самовольными. На подобные действия у соседей есть возможность пожаловаться управляющей компании, государственному жилищному надзору, прокураторе и Роспотребнадзору», — сообщил Кошелев.

Также депутат отметил, что самовольное украшение подъезда может привлечь внимание и МЧС. Ведь основным риском новогодних украшений, размещенных в подъезде без согласования с другими жильцами и управляющей компанией, по словам парламентария, является нарушение правил пожарной безопасности.

Так, новогодние гирлянды, мишура или сделанные своими руками украшения из бумаги и дерева могут стать причиной возгорания, особенно если электроприборы подключены с нарушением существующих норм и правил пожарной безопасности Владимир Кошелев первый заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ

«Оштрафовать за это могут на сумму до 15 тысяч рублей. Кроме того, если самовольное украшение подъезда привело к пожару и последующей гибели или травмированию людей, можно столкнуться с такими негативными последствиями, как привлечение к уголовной ответственности по статьям 109 и 219 Уголовного кодекса России — "причинение смерти по неосторожности и нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерти человека". За совершение таких преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы до четырех лет», — сказал Кошелев.

Поэтому, по словам депутата, принимая решение об украшении подъезда, необходимо соблюсти существующие требования: получить официальное письменное разрешение от управляющей компании или товарищества собственников жилья, других жильцов многоквартирного дома, при необходимости — пожарного надзора, и только после этого приступать к новогоднему оформлению.

«Напомню, что новогодние гирлянды, используемые при украшении дома, должны иметь заводское изготовление и соответствующие сертификаты, свидетельствующие об их безопасности, а монтаж гирлянд желательно поручить профессиональному электрику по договору», — заключил он.

Ранее эксперт по жилищному праву и проблемам реформы ЖКХ Виктор Никаноров рассказал, что незаконно подключивший электричество в своем доме или квартире человек может получить штраф за это. Он напомнил, что подключать новый дом или квартиру к электроснабжению необходимо строго в соответствии с законом.