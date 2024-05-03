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11:02, 3 мая 2024Экономика

Россиянам назвали последствия самовольного подключения электричества

Эксперт Никаноров: за незаконное подключение электричества можно получить штраф

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Незаконно подключивший электричество в своем доме или квартире человек может получить штраф за это. Последствия такого действия россиянам назвал эксперт по жилищному праву и проблемам реформы ЖКХ Виктор Никаноров, пишет aif.ru.

Специалист отметил, что подключать новый дом или квартиру к электроснабжению необходимо строго в соответствии с законом. Он подчеркнул, что в многоквартирном доме самовольное подключение не пройдет мимо внимания управляющей компании, которая быстро его обрежет. Помимо этого, организация может составить акт о несанкционированном подключении и выставить внушительный счет.

«Управляющая компания знает, сколько ей приходится платить поставщикам ресурсов, разницу между полученных с жильцов денег и требованиями поставщиков могут заставить выплатить воришку электроэнергии. При этом незаконно подключившемуся жильцу, возможно, придется заплатить больше, чем он фактически потребил, на него могут "повесить" долги всего дома. Срок исковой давности по подобным нарушениям составляет три года», — поделился информацией эксперт.

При самовольном подключении в частном доме снабжающая организация также его заметит и применит схожие санкции. По словам Никанорова, домовладельца обяжут выплатить стоимость потребленного электричества.

Ранее стало известно, что с 1 июля 2024 года несколько категорий россиян смогут плачивать услуги ЖКХ без комиссии и пеней.

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      Полина Кислицына
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