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15:03, 25 декабря 2024Мир

Папа Римский призвал «открыть врата» переговорам по Украине

Папа Римский призвал сложить оружие на Украине и «открыть врата» переговорам
Семен Александров (редактор)

Фото: Yara Nardi / Reuters

Папа Римский Франциск в рождественском обращении Urbi et Orbi («К городу и к миру») призвал сложить оружие на Украине и «открыть врата» переговорам. Об этом сообщает Reuters.

«Сложим оружие на Украине! Пусть будет воля открыть врата переговорам, диалогу, встрече, чтобы достигнуть справедливого мира», — заявил понтифик.

Он также призвал сложить оружие на Ближнем Востоке и «обратил свои мысли к христианским общинам в Израиле и Палестине». Папа Римский призвал прекратить огонь, освободить заложников и помочь страдающему от голода населению.

Ранее понтифик в воскресной молитве «Ангелус» призвал к рождественскому перемирию на всех фронтах войны. Франциск осудил происходящее на «истерзанной Украине», где в результате конфликта повреждаются школы, больницы и церкви. Он также раскритиковал действия Израиля в секторе Газа, добавив, что в этом конфликте много жестокости, в частности по отношению к детям.

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