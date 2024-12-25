В аэропорту Актау рассказали о подготовке к посадке Embraer перед его крушением

«Лента.ру»: в аэропорту Актау готовили ВПП для аварийной посадки Embraer

В аэропорту Актау была подготовлена взлетно-посадочная полоса (ВПП) для аварийной посадки самолета Embraer E190AR, но борт не дотянул до нее, рассказал «Ленте.ру» источник в аэропорту.

«По идее, самолет должен был сесть на аварийную посадку в аэропорту Актау. У нас для этого случая даже подготовили взлетно-посадочную полосу, но самолет не дотянул», — сказал собеседник «Ленты.ру».

Напомним, направлявшийся из Азербайджана в Россию самолет разбился в Казахстане, недалеко от Актау. Это был пассажирский самолет авиакомпании Az Airlines. Он подал сигнал ЧС из-за столкновения с птицей и нарушения рулевого управления с посадкой. Самолет летел из Баку в Грозный, но из-за тумана был перенаправлен в Махачкалу.

По данным пресс-службы управления здравоохранения Мангистауской области, в авиакатастрофе выжили 28 человек. Всего на борту находились 67 пассажиров и 5 членов экипажа.