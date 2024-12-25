Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:01, 25 декабря 2024Путешествия

В аэропорту Актау рассказали о подготовке к посадке Embraer перед его крушением

«Лента.ру»: в аэропорту Актау готовили ВПП для аварийной посадки Embraer
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)
СюжетАварийная посадка самолета

Фото: Azamat Sarsenbayev / Reuters

В аэропорту Актау была подготовлена взлетно-посадочная полоса (ВПП) для аварийной посадки самолета Embraer E190AR, но борт не дотянул до нее, рассказал «Ленте.ру» источник в аэропорту.

«По идее, самолет должен был сесть на аварийную посадку в аэропорту Актау. У нас для этого случая даже подготовили взлетно-посадочную полосу, но самолет не дотянул», — сказал собеседник «Ленты.ру».

Напомним, направлявшийся из Азербайджана в Россию самолет разбился в Казахстане, недалеко от Актау. Это был пассажирский самолет авиакомпании Az Airlines. Он подал сигнал ЧС из-за столкновения с птицей и нарушения рулевого управления с посадкой. Самолет летел из Баку в Грозный, но из-за тумана был перенаправлен в Махачкалу.

По данным пресс-службы управления здравоохранения Мангистауской области, в авиакатастрофе выжили 28 человек. Всего на борту находились 67 пассажиров и 5 членов экипажа.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Названо число погибших в крушении самолета с россиянами в Казахстане

      Глава Северной Осетии рассказал о состоянии пострадавших при взрыве в ТЦ из-за БПЛА

      Азербайджан создал комиссию по выяснению причин авиакатастрофы в Казахстане

      В московской квартире женщина расправилась со знакомым

      Apple обвинили в очередном нарушении патента

      Рианна высказалась о популярном в 2000-х тренде фразой «о чем, черт возьми, я думала?»

      В российском городе сосед с топором угрожал женщине с ребенком

      В России начали готовить проект нового газопровода в Китай

      Лавров прокомментировал заявление пославшего Россию на три буквы Зеленского

      Стало известно о попытках НАТО увеличить присутствие в Эстонии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше