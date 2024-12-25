В ДНР заявили о взятии под контроль жилой зоны Курахово

Гагин: ВС России взяли под контроль почти всю жилую зону в Курахово

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль практически всю жилую зону города Курахово Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил советник главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1».

«На данный момент практически вся жилая зона города освобождена от противника. И сейчас мы уперлись в последний оплот, собственно говоря, гарнизона кураховского — это Кураховская ТЭЦ, которую противник превратил в неприступную крепость», — заявил Гагин.

Он отметил, что на территории Кураховской ТЭЦ сконцентрировались оставшиеся в городе бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) и военная техника.

Ранее председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что ВС России продвинулись к северу от Курахово в сторону Ясеневого и взяли под контроль более пяти квадратных километров территории Донецкой народной республики.