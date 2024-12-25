В Крыму будут наказывать за склонение женщин к абортам

Госсовет Крыма ввел штрафы за склонение женщин к абортам

В Крыму будут наказывать за склонение женщин к абортам. О принятых Госсоветом республики сразу двух законах, регулирующих эту область, сообщает ТАСС.

Один из законопроектов предусматривает привлечение к административной ответственности. Признанному виновным гражданину грозит штраф в размере от 3 тысяч рублей до 5 тысяч рублей. Для должностных лиц «вилка» составила от 25 тысяч до 50 тысяч рублей. Дороже всего нарушение запрета обойдется организациям – им придется заплатить от 200 тысяч рублей до полумиллиона.

В Госсовете Крыма заявили, что принятие законов позволит повысить защищенность прав семьи. Глава комитета по здравоохранению Анна Рубель указала, что проводимая в регионе политика уже принесла результаты.

Ранее штрафы за склонение к абортам ввели в Омской области. Его размер варьируется от 3 до 200 тысяч рублей в зависимости от субъекта правонарушения.