В Минпромторге рассказали об отечественных аналогах Lego

Алиханов: российские производители уже производят аналоги Барби и Лего

Российские производители уже выпускают аналоги иностранных игрушек, включая куклы Барби и конструктор Lego. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

По его словам, производством игрушек занимаются предприятия в Севастополе, Ульяновской и Кировской областях, а также в других регионах страны. Министр предупредил, что качественные отечественные игрушки, созданные с учетом «культурного кода, ценностей и подходов к воспитанию», могут теряться на фоне многочисленных товаров из Китая.

«Однако мы приложим все усилия, чтобы отечественные детские товары были в приоритете у покупателей», — добавил Алиханов.

Прежде глава Минпромторга сообщил, что создание «российской полки» товаров в магазинах начнется с бытовой химии и косметики. Он подчеркнул, что другие группы товаров будут подключать к «российской полке» «по мере готовности наших производителей».