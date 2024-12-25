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04:32, 25 декабря 2024Экономика

В Минпромторге рассказали об отечественных аналогах Lego

Алиханов: российские производители уже производят аналоги Барби и Лего
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Bruno Levesque / Keystone Press Agency / Global Look Press

Российские производители уже выпускают аналоги иностранных игрушек, включая куклы Барби и конструктор Lego. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

По его словам, производством игрушек занимаются предприятия в Севастополе, Ульяновской и Кировской областях, а также в других регионах страны. Министр предупредил, что качественные отечественные игрушки, созданные с учетом «культурного кода, ценностей и подходов к воспитанию», могут теряться на фоне многочисленных товаров из Китая.

«Однако мы приложим все усилия, чтобы отечественные детские товары были в приоритете у покупателей», — добавил Алиханов.

Прежде глава Минпромторга сообщил, что создание «российской полки» товаров в магазинах начнется с бытовой химии и косметики. Он подчеркнул, что другие группы товаров будут подключать к «российской полке» «по мере готовности наших производителей».

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