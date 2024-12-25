В московской квартире женщина расправилась со знакомым

На юге Москвы женщина зарезала знакомого

На юге Москвы женщина расправилась со знакомым. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России.

По данным ведомства, в ночь на 24 декабря в квартире дома на улице Борисовские Пруды обвиняемая поссорилась с другом. Она ударила его ножом в грудь. Спасти мужчину не удалось.

Нападавшую задержали. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее Краснодарский краевой суд заочно приговорил к 14 годам лишения свободы жителя Анапы Олега Хоменко, который расправился с соседями из-за громкой музыки пять лет назад.